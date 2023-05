Crollo del ponte Morandi | Gianni Mion e la rottura con i Benetton | «Eravamo incompetenti»

...8 per cento, +0,9); record negativo per Syriza di Tsipras, che registra il 20 per cento (un... Il successo di Nuova Democrazia può essere attribuito non solo al buon operatogoverno ...La Juventus scende in campo sotto shock per la decisionetribunale e l'Empoli si gode la salvezza e fa festa davanti al proprio pubblico con una vittoria storica. La Juventus battuta 4 - 1, dominata in lungo e in largo per lunghi tratti in una partita ...Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 23 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola. • Ilponte Morandi si poteva evitare. In tribunale l'ammissione shock di dell'ex braccio destro dei Benetton Gianni Mion. Era dal 2010 che i vertici sapevano di un difetto strutturale di ...

Crollo del ponte Morandi, l’ammissione di Mion in aula: «Nel 2010 seppi che poteva cadere ma non dissi nulla.... Corriere della Sera

Prima penalizzazione, poi il crollo. Plusvalenze: è sconto, ma la Champions è lontanissima. Il club non ci sta, si aspettava un -5: “Che amarezza. Ricorso Valutiamo”, si legge in apertura. Caso ...L’ex amministratore delegato di Edizione, cassaforte della famiglia Benetton, ha ammesso che dopo la segnalazione di problemi strutturali al ...