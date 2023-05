Cristo Redentore al buio per Vinícius. Il razzismo in campo diventa un 'caso' politico

(Di martedì 23 maggio 2023) Non si placa, in Brasile, la polemica per l'episodio disubito dall'attaccante brasilianoJúnior domenica 21 maggio nella partita ...

Non si placa, in Brasile, la polemica per l'episodio di razzismo subito dall'attaccante brasiliano Vinícius Júnior domenica 21 maggio nella partita ...Brasile, 'spento' ila Rio de Janeiro per il caso Vinicius 'Nero e imponente. Così è il. Un'azione di solidarietà che mi commuove': questo il commento di Vinicius Jr.La notte scorsa, in solidarieta' con Vinicius, il famoso monumento del, sulla collina del Corcovado a Rio de Janeiro, e' apparso eccezionalmente senza illuminazione. Luci spente per ...

Offese razziste a Vinicius, Cristo Redentore oscurato a Rio Corriere TV

Il campione del Real Madrid, Vinicius si sfoga: "Mi hanno augurato la morte, esposto una bambola impiccata, tante urla criminali.." ...Non si placa, in Brasile, la polemica per il caso di razzismo subito dall'attaccante del Real Madrid, Vinicius Junior, durante la partita ...