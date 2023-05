Cristina Scuccia svela il suo segreto | Sono innamorata Ma c' è un problema

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023), meglio conosciuta come Suor, ha sempre tenuto segreti i dettagli della sua vita privata, fino ad ora. Dopo aver indossato il bikini sull'Isola dei Famosi, ha ammesso di avere una persona speciale nella sua vita. Scopri di chi parla e cosa ha raccontato durante una conversazione con Helena Prestes. Di cosa parliamo in questo articolo... In vista dell’approdo sull’Isola dei Famosi, si era ipotizzato un possibile flirt dicon una persona misteriosa in Spagna, dove la cantante si era trasferita dopo aver abbandonato l’abito talare. Tuttavia, lanon aveva mai confermato queste voci, preferendo concentrarsi sull’avventura honduregna. Con il passare dei giorni, la cantante si è lasciata andare e ha indossato anche il bikini, ammettendo ...