Cristina Scuccia dell’Isola dei Famosi svela di essere innamorata | l’amore segreto a Madrid

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 maggio 2023)rivela didurante l’Isola deiL’identità della persona misteriosa che ha rubato il cuore dirimane segreta Ilary Blasi e la ricerca di dettagli sul nuovo amore diLa confessione in diretta:parla del suo amore. L’identità misteriosa: chi ha conquistato il cuore dell’ex Suor, l’ex Suorvincitrice di The Voice of Italy, ha finalmente rivelato di. A Ilary Blasi, conduttrice del reality, ha confessato: “Ho una persona a, non l’avevo mai detto“. Dopo giorni di speculazioni ...