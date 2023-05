Cristiano Ronaldo | il fratello Hugo accusato di aver falsificato maglie della Juventus

Il fratello diindagato per truffa ai danni di una società torinese per delle maglie della Juve contraffatte Secondo quanto riportato dall'edizione torinese del Corriere della Sera, il fratello di ...TORINO - È finito nei guai il fratello maggiore di, Hugo dos Santos Aveiro , accusato di truffa ai danni della società torinese Pegaso, con la quale aveva un accordo per la realizzazione delle maglie della Juve di CR7. La causa ...Il fratello di, Hugo Dinarte Santos Aveiro , è stato accusato dalla Procura di Torino per truffa ai danni di una società torinese. A riportare la notizia sono il Corriere di Torino e La Stampa che ...

Ronaldo, accusato di truffa il fratello: "Prodotte maglie della Juve false" Corriere dello Sport

Scopri dove vedere in diretta la partita Al Nassr-Al Shabab, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Come riferito dal Corriere di Torino, Hugo Dinarte Santos Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo dovrà rispondere dell'accusa di truffa mossa dalla Prcura di Torino, ai danni di una società torinese.