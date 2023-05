Cristiano Ronaldo | fratello accusato di truffa per maglie di CR7 della Juventus

TORINO - È finito nei guai il fratello maggiore di, Hugo dos Santos Aveiro , accusato di truffa ai danni della società torinese Pegaso, con la quale aveva un accordo per la realizzazione delle maglie della Juve di CR7. La causa ...Estratto dell'articolo di Sarah Martinenghi per www.repubblica.it hugo dos santos aveiro Tredicimilacentosessantadue maglie troppo simili alle originali, con la scrittapari pari, una grafica identica a quelle ufficiali della squadra bianco - nera, con ...Non bisogna essere multi miliardari comeo come lo sceicco del Qatar. Secondo lo studio basterebbero 38.882 euro all'anno .è fra i calciatori più ricchi al Mondo -...

Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, il fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Santos Aveiro, è stato accusato dalla Procura di Torino per truffa ai danni di una società torinese. La ...I soldi non fanno la felicità, così recita un vecchio adagio molto comune. Ma è altrettanto vero che trovare una persona che ha problemi di soldi, che è ...