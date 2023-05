Cristian Totti all’Isola dei Famosi dalla mamma | pioggia di consensi sul web

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 maggio 2023), figlio di Ilary Blasi e Francesco, per la prima volta è apparso in tv durante la trasmissione condottaDurante il sesto appuntamento con il reality show di Canale 5, L’Isola dei, condotto da Ilary Blasi, i fan del reality hanno notato una presenza familiare in studio. Si tratta del figlio di Ilary eieri sera è apparso appunto in studio, tra il pubblico,dei. É la prima volta che il 17enne appare in tv durante la trasmissione condottamadre, Ilary Blasi. Il figlio della ex coppia non era da solo, ma in compagnia della fidanzata Melissa Monti. Leggi anche–> Stefano De Martino, “spiato” in aeroporto: ...