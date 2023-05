Covid Xbb | le varianti che potrebbero causare 65 milioni di casi in Cina

(Di martedì 23 maggio 2023) Il recente aumento dei contagi è causato dalleXbb di Sars-CoV-2. L'ondata in corso innon dovrebbe però produrre sugli ospedali del Paese gli effetti travolgenti visti negli ultimi anni

Inoltre i lignaggi discendenti dasono molto immunoelusivi, soprattutto nel caso di Kraken che ... leggi anche, scoperta una nuova variante nei visoni: "Difficile rintracciarla, può dar vita a ...IL PARERE DI PREGLIASCO 'Le varianti' di Sars - CoV - 2, che in Cina stanno alimentando una nuova ondataper cui si attende un picco da circa 65 milioni di casi a settimana a fine giugno, '...Per la National Health Commission le varianti, ricombinanti di Omicron, mostrano una ...ospedali cinesi gli effetti travolgenti visti lo scorso inverno dopo l'abbandono della politica Zero. ...

Covid oggi in Cina, ondata XBB: attesi 65 mln di contagi a settimana Adnkronos

Una nuova ondata di Covid 19 è in corso in Cina, con un picco da circa 65 milioni di contagi a settimana atteso a fine giugno. Ad alimentare la nuova ondata di contagi sono le varianti XBB di Sars-CoV ...I vaccini contro il Covid-19 vanno aggiornati. A dirlo è l’ Organizzazione mondiale della sanità, che chiede di adattare i preparati utilizzati attualmente per evitare l’insorgere di una nuova pandemi ...