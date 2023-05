Covid oggi in Cina | ondata XBB | attesi 65 mln di contagi a settimana

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Una nuovadi19 è in corso in, con un picco da circa 65 milioni diatteso a fine giugno secondo le previsioni di Zhong Nanshan, il principale esperto di malattie respiratorie del gigante asiatico, intervenuto a Guangzhou al Greater Bay Area Science Forum. Ad alimentare la nuovadi– riporta il ‘Globel Times’ – sono le varianti XBB di Sars-CoV-2, diventate dominanti nel Paese. Mutanti contro cui laha approvato due nuovi vaccini prossimi alla commercializzazione e si appresta ad autorizzarne altri 3 o 4, ha riferito Zhong. Per la National Health Commission le varianti XBB, ricombinanti di Omicron, mostrano una trasmissibilità e una fuga immunitaria superiori a Omicron, ma senza ...