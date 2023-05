(Di martedì 23 maggio 2023) Approvati 2 vaccini mirati e altri in arrivo Una nuovadi19 è in corso in, con un picco da circa 65 milioni diatteso a fine giugno secondo le previsioni di Zhong Nanshan, il principale esperto di malattie respiratorie del gigante asiatico, intervenuto a Guangzhou al Greater Bay Area Science Forum. Ad alimentare la nuovadi– riporta il ‘Globel Times’ – sono le varianti XBB di Sars-CoV-2, diventate dominanti nel Paese. Mutanti contro cui laha approvato due nuovi vaccini prossimi alla commercializzazione e si appresta ad autorizzarne altri 3 o 4, ha riferito Zhong. Per la National Health Commission le varianti XBB, ricombinanti di Omicron, mostrano una trasmissibilità e una fuga immunitaria ...

... grazie alla solidità dei consumi interni e alla progressiva revoca delle misure di contenimento della pandemia di- 19. Lo certificano i dati pubblicatidal governo giapponese. Il ...L'ondata in corso non dovrebbe dunque produrre sugli ospedali cinesi gli effetti travolgenti visti lo scorso inverno dopo l'abbandono della politica Zero. Wang Guangfa, esperto di malattie ...... che i ciclisti di questa edizione un po' sfortunata - tra freddo, pioggia, ritiri e- 19 - ... Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...

Covid oggi in Cina, ondata XBB: attesi 65 mln di contagi a settimana Adnkronos

L'Emilia-Romagna ripiana il buco di bilancio delle sue aziende sanitarie. Si parla di 84,3 milioni di euro, maturati nel 2022 a causa di costi Covid ed energetici non rimborsati dal Governo, a cui si ...Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Giro d’Italia 106 riparte con la tappa numero 16 che apre l’ultima settimana, quella decisiva ...