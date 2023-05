Covid | la Cina prevede nuova ondata virus con 65 milioni di casi a settimana

(Di martedì 23 maggio 2023) Da Pechino arriva un segnale di allarme, anche se contenuto. La variante XBB di Omicron, diventata prevalente in, sta causando 40di contagi ae raggiungerà il picco a fine giugno, con 65di, dice il professor Zhong Nanshan, l’esperto del governo cinese più rispettato nel campo delle malattie respiratorie. «La minaccia delnon è scomparsa, anche se il mondo non vuole sentirne parlare, i governi debbono tenersi pronti a rispondere a una ripresa dei contagi», dice l’epidemiologa dell’Oms Maria Van Kerkhove, che ha guidato la strategia dell’Organizzazione mondiale della sanità durante la crisi. La situazione è decisamente meno grave rispetto allo scorso gennaio, quando ci fu un’esplosione didopo ...

Hanno trasmissibilità e fuga immunitaria superiori a Omicron, ma si prevede che l’impatto sugli ospedali sarà limitato ...Il recente aumento dei contagi è causato dalle varianti Xbb di Sars-CoV-2. L'ondata in corso in Cina non dovrebbe però produrre sugli ospedali del Paese gli effetti travolgenti visti negli ultimi anni ...