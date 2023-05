Covid in Cina | nuova ondata di contagi | «A giugno arriveremo a 65 milioni di casi a settimana» L' allarme dell' esperto

... data la guerra in corso tra Russia e Ucraina e le tensioni tra Stati Uniti e, l'Occidente ha ...e una politica fiscale relativamente allentata per contrastare gli effetti della pandemia die ...Una nuova ondata di19 è in corso in, con un picco da circa 65 milioni di contagi a settimana atteso a fine giugno secondo le previsioni di Zhong Nanshan, il principale esperto di malattie respiratorie del ...L'ondata in corso non dovrebbe dunque produrre sugli ospedali cinesi gli effetti travolgenti visti lo scorso inverno dopo l'abbandono della politica Zero

Covid Cina, nuova ondata di contagi causata dalla variante XBB Sky Tg24

Allarme dalla Cina: una nuova ondata di Covid-19 è in corso, con un picco da circa 65 milioni di casi a settimana atteso a fine giugno secondo le previsioni di Zhong Nanshan, il ...L’Oms chiede cooperazione internazionale, ma esclude Taiwan dalla sua Assemblea annuale (per il veto di Pechino) ...