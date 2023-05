“Costerà 2mila euro in più” Lo studio choc sulle auto ‘green’ Euro 7

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 maggio 2023) Dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2025, ma a causa dei secchi no di Italia e Francia la data sarà posticipata al 2028, se non addirittura al 2035. Ritorna al centro delle questionipee la nuova normativa in materia di macchine7, dopo che unodi Frontier Economics, commissionato direttamente da Acea, ha stimato un aumento di 2.000dei costi di produzione, qualora la rigida disciplina dovesse essere applicata. Quest’ultima, infatti, prevede che, fra poco più di due anni,e furgoni dovranno ridurre le proprie emissioni di ossidi di azoto da 80 a 60 mg-km, un obiettivo irrealizzabile che troverebbe applicazione sia per i veicoli a benzina, che per quelli diesel. Locitato è tranchant sugli obiettivi ...