Cos’è l’infezione da muffa che ha fatto ammalare Tori Spelling e i suoi 5 figli

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ex Donna di Beverly Hills 90210,, ha scritto un lungo post sul suo account Instagram per mettere in guardia ifollowers sui rischi delda, che ha portato al pronto soccorso lei e i. L’ex star della tv ha dichiarato che lei esono stati esposti per anni allapresente nella loro casa che ha provocato loro infezioni respirae. “Siamo intrappolati in una spirale di malattia da mesi. Malati. Poi in via di guarigione. Poi di nuovo ammalati”, ha dichiaratonel suo lungo post, che la ritrae in primissimo piano visibilmente affaticata. “Pensavo, beh, questo è quello che succede quando hai dei bambini piccoli che vanno ...