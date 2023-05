Cosa non va nelle valutazioni di Bankitalia sull’aliquota unica

(Di martedì 23 maggio 2023) La forza delle argomentazioni e l’autorevolezza delle posizioni della Banca d’Ita... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Festival di Gastronomikaè un semplice festival. È dialogo, è voglia di confrontarsi, è ascolto, è capire l'altro e ... Qui è un qualcosa di orizzontale, in grado di raccontaresta succedendo ...Ma che queste gravissime condizioni poco o nulla abbiano a che fare con le scelte di politica tributaria e fiscale degli ultimi decenni èfrancamentefacilissima da sostenere. E, se è lecito,...La bartender bresciana "chiamatela mai " barlady " " conosce bene gli ostacoli e le storture ... E oggi la mia passione è cresciuta fino a diventare lapiù importante. È il mio lavoro che ha ...

Cecile De France: «Recito completamente nuda. E la cosa non mi mette a disagio» Corriere della Sera

Ha scritto qualche libro (“Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, ...Che cosa rappresenta questa collaborazione per la Clinica Santa ... fra il privato e il pubblico «Al momento non abbiamo altri piani concreti. Ma questo progetto può servire a dimostrare che è ...