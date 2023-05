“Cosa mi aspetta ora” Isola dei Famosi 2023 | Paolo Noise rompe il silenzio dopo malore e ritiro

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) L‘deiha perso un altro pezzo importante, infattiè stato costretto ala causa di un problema di salute. I medici lo hanno invitato a lasciare subito l’Honduras e a fare ritorno in Italia perché ormai il suo percorso era incompatibile. E siva un suo intervento, che è puntualmente arrivato una volta che ha abbandonato per sempre il reality show condotto da Ilary Blasi. E le sue parole hanno commosso moltissime persone. Prima di dirviha detto l’ex naufrago dell’dei, che ha dovuto optare per il, dobbiamo anche informarvi del nervosismo mostrato da Cristina Scuccia nei riguardi della conduttrice: “Non voglio ...