Corriere dello Sport – “Se la Roma vincesse l’Europa League…”

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-23 16:34:23 Sale l'attesa per la finale di Coppa Italia, che vedrà l'Inter sfidare la Fiorentina all'Olimpico. E ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo alla stazione Termini c'era anche Francesco Totti, ex capitano della Roma che questa competizione l'ha vinta nel 2007 e nel 2008 superando in finale proprio l'Inter in entrambe le occasioni. Coppa Italia, le parole di Totti prima della finale "Ah, domani è mercoledì? Giovedì invece gioca la Roma no?", ha risposto scherzando a chi gli chiedeva un commento sulla sfida dell'Olimpico