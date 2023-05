Coppa Italia | Italiano | voglio gli occhi di Basilea

Commenta per primo Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di. Queste le sue parole: 'Sentiamo grande orgoglio per esser qui. E non scoriamo che abbiamo anche un'altra finale. Affrontiamo la finalista di Champions e abbiamo un ostacolo durissimo. Ma ...Commenta per primo Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di. Queste le sue parole: 'Ho sempre pensato, anche a inizio anno, che dovevamo a stare tutti uniti e seguire il nostro allenatore. Solo con questa idea di gioco, potevamo uscirne. Ne ero ...La Fiorentina è chiamata a un finale di stagione che potrebbe diventare storico: domani sfiderà l'Inter nella finale di, il 7 giugno il West Ham nell'ultimo atto della Conference League. I viola non vincono un trofeo da 22 anni: l'ultimo lanazionale nel 2001. Adesso hanno una grande doppia ...

Mattarella riceve Fiorentina e Inter: "Le simulazioni sono come il Covid" La Gazzetta dello Sport

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, presso la sala stampa dello stadio Olimpico di Roma ha preso la parola il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: Se c'è ...Queste le parole del portiere dell'Inter, Samir Handanovic, in conferenza stampa allo stadio Olimpico alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "La stagione non ...