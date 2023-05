Coppa Italia | Inzaghi cerca il decimo successo italiano – TS

(Di martedì 23 maggio 2023) TuttoSport ricorda come, in caso Simonedovesse vincere contro la Fiorentina, conquisterebbe iltitolono, tra Coppee Superna e trofei vinti con la Primavera della Lazio– TuttoSport parla della sfida di domani tra Fiorentina e Inter e di quello che potrebbe rappresentare questa partita per Simone. Il tecnico, se dovesse conquistare lanella giornata di domani, arriverebbe al suotitolo personale in. Al momento l’ex tecnico della Lazio ha vinto 9 coppe tra Primavera e Prima squadra Lazio e Inter. Nelle coppe pare che abbia un fuoco negli occhi diverso. Anche Marotta ieri ha confermato che il tecnico ...

Mancava Mhkitaryan per infortunio, Asllani è stato finalmente utilizzato e Barella, Brozovic e Calhanoglu sono stati fatti ruotare o riposare in vista della finale di, ma si poteva ...Per arrivarci deve fare sei punti e sperare che l'Inter vinca domani la, oppure superare Roma e Atalanta. Sempre che l'Uefa non prenda provvedimenti ulteriori e non la escluda comunque ...Con le sue idee ha portato la Fiorentina alla doppia finale:(domani contro l'Inter) e Conference (il 7 giugno contro il West Ham a Praga). Per non parlare della valorizzazione degli ...

La Fiorentina, dopo aver conquistato l’accesso nella finale di Conference League, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l’Inter nel match valevole per la finale di Coppa Italia 2022/2023. La ...La Fiorentina, dopo aver conquistato l’accesso nella finale di Conference League, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l’Inter nel match valevole per la finale di Coppa Italia 2022/2023. La ...