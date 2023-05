Coppa Italia | Inter arrivata a Roma! Ecco il programma di giornata – Sky

(Di martedì 23 maggio 2023) L’a Roma. I nerazzurri, domani sera, sfideranno la Fiorentina in finale di. Ildidella squadra riferito da Sky Sport– L’a Roma dove, domani sera, sfiderà la Fiorentina per la conquista della2022/2023. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, racconta ildellanerazzurra: «Questavive di avvenimenti che ci accompagneranno alla Finale di. Le due squadre sono arrivate alla piazza del Quirinale. Sono arrivati prima i viola. L’subito ...

Commenta per primo Aspettando le finali europee, Fiorentina e Inter proveranno già mercoledì sera a Roma ad alzare un trofeo, la. Se per Italiano sarebbe il primo, per Inzaghi sarebbe già il secondo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio nel derby contro il Milan. All'Olimpico, Inzaghi - che nella Capitale ...... ha premiato questa mattina in Aula Giulio Cesare le squadre Primavera femminile e maschile dell'As Roma, rispettivamente vincitrici dello scudetto 2023 e della. Sono intervenuti anche ...Tutto pronto per l'attesissima finale di2022/2023 tra Fiorentina ed Inter , che andrà in scena mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Olimpico. Prima del fischio d'inizio, come annunciato dalla Lega Serie ...

Finale Coppa Italia, ospiti a Roma tanti ex rossoneri Milan News

Per Inter e Fiorentina è già tempo di tornare in campo. A pochissimi giorni dalle gare del 36esimo turno di Serie A, nerazzurri e viola si sfidano nella finale di Coppa Italia. La partita, in programm ...Allo stadio Olimpico si assegna il trofeo, con i viola indietro anche nel testa a testa che comprende anche supplementari e rigori, 2,60 contro 1,50.