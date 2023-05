Coppa Italia | Fiorentina-Inter | Inzaghi favorito per il bis | l'impresa di Italiano a 3 | 85

ROMA - Sale l'attesa a Roma per la finale di, che vedrà l'Inter sfidare la Fiorentina all'Olimpico. E ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo alla stazione Termini c'era anche Francesco Totti , ex capitano della Roma che ...La finale in programma all'Olimpico di Roma tra Fiorentina e Inter. ROMA - "Ho una notizia dell'ultima ora. L'Olimpico sarà sold out" per la finale die "sarà battuto il record di incassi della finale dell'anno scorso". Lo ha annunciato l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine di un evento organizzato da Trenitalia per l'...Così Francesco Totti commenta - a margine di un evento Frecciarossa alla stazione Termini in vista della finale di- la nuova classifica dopo la penalizzazione di dieci punti inflitta ...

L'Inter si avvicina. E Italiano prepara la rivoluzione viola La Gazzetta dello Sport

'Per i partenopei è stato un anno perfetto'.ROMA (ITALPRESS) - 'Per il Napoli è stato un anno perfetto. Vedere che Spalletti potrebbe lasciare è ...Sei Coppa Italia a otto. Se è vero che i trofei non scendono in campo, l’Inter può mettere sul piatto due vittorie in più rispetto alla Fiorentina in questa competizione. I nerazzurri hanno compiuto i ...