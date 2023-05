Coppa Italia | Fiorentina-Inter | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di martedì 23 maggio 2023) Arriva al capitolo conclusivo l’edizione numero 76 della, che vedrà all’Olimpico di Roma in campoed, due delle formazioni chiamate a difendere i colorine anche nelle finali continentali di giugno rispettivamente in Conference e Champions League. Viola e...

La cantante si esibirà all'Olimpico di Roma subito prima del fischio d'inizio, programmato per le 21:00. Sarà Gaia a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale diFrecciarossa tra Fiorentina e Inter, in programma domani allo stadio "Olimpico" di Roma, alle ore 21.00. Gaia eseguirà l'Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due ...... che si è svolta il 20 aprile, questa mattina il difensore slovacco dell'Inter è tornato in campo per la rifinitura del match contro la Fiorentina, valevole per la finale di, in ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre di Inter e Fiorentina impegnate domani nella finale dia Roma. "Sono migliaia le persone che ...

Mattarella riceve Fiorentina e Inter: "Le simulazioni sono come il Covid" La Gazzetta dello Sport

"Domani dovremo andare oltre l'ostacolo, perché Inzaghi sa come arrivare e vincere in finale, è uno specialista. L'Inter, poi, è piena di campioni e la montagna da scalare sarà alta. Voglio vedere gli ...Le parole di Arceci: "La famiglia Beretta è orientata a restare al nostro fianco e i segnali che arrivano dal Consorzio sono buoni" ...