Controlli a Napoli | rimossi 49 veicoli

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 23 maggio 2023): setacciati Pallonetto, Mergellina e Posillipo. Ierano in stato di abbandono e senza assicurazione Mattinata di. I Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale NucleoAbbandonati hanno effettuatonelle vie Pallonetto Santa Lucia, Egiziaca a Pizzofalcone, Riviera di Chiaia, Ferdinando Palasciano, Caracciolo, Orazio e Manzoni, in salita Echia e Rampe Sant’Antonio a Posillipo. Nel corso dell’attività49poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa. Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 43) Lascia un like su Facebook e seguici ...