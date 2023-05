Continua il toto sostituto di Fabio Fazio su Rai 3 | i nuovi nomi

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo la notizia inerente l’uscita didalla Rai, resta da capire chi potrà prendere il suo posto nella domenica sera della rete di stato. Le ipotesi sono diverse, ma in queste ore ne è spuntata una che sta sovrastando tutte le altre. Ecco chi potrebbe prendere il testimone. Ecco il possibiledisu Rai 3abbandona la Rai dopo oltre 40 anni di servizio e, per un conduttore che se ne va, ce n’è sempre uno che arriva. Stando a quanto rivelato da La Stampa, pare proprio che a prendere il posto del presentatore nel corso della domenica sera su Rai 3 possa essere Peter Gomez. Lui è il direttore de Il Fatto Quotidiano nella sua versione online. La cosa particolare è che il giornalista, fino al 2020, era impegnato proprio su NOVE, ...

Sia indagare, inoltre, sulla telefonata che Antonino Gioè ha fatto, 2 ore e 41 minuti prima dell'esplosione di Capaci, a un'utenza fissa in un residence in Minnesota . A questo proposito ...Eppure qualcunoa dire che non si è svelato tutto...'. Mentre però si va dietro ai teoremi indimostrati ed indimostrabili, ai complotti, nessuno racconta com'è la mafia oggi, cosa peraltro ...Mentre impazza il- allenatore a Catania, la dirigenza lavora sotto traccia ele esplorazioni per trovare il tecnico che dovrà portare il club etneo in Serie B. L'ex rossazzurro Davide Baiocco che ha ...

Toto-Maturità 2023: si continua a scommettere su D’Annunzio e Pirandello, in ascesa Svevo e Ungaretti. E spunta Re Carlo III Orizzonte Scuola

L’ex presidente della Regione Sicilia ed ex senatore, Totò Cuffaro, ha storpiato il celebre discorso di Martin Luther King in un intervento ...La strage di Capaci, il 23 maggio 1992, è un monito che spinge verso la ricerca della legalità. E che passa anche dalla caccia ai superlatitanti come è stato per Messina Denaro ...