Conselice ancora totalmente allagata. Il racconto del nostro inviato

- Le fratture degli argini sono state riparate ma l'acqua non riesce a defluire nel canale Destra ......persone sui tetti delle case AGI - È partita la FASE 2 dell'emergenza alluvione anche se...martedì 338 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Ravennate, finora sono stati 1508 di cui ...... che hanno colpito altri comuni della Bassa Romagna, in particolare a Sant'Agata e'. 'Poi ... 'Oggi in questo momento in cui la criticità èviva qui sono arrivati anche impianti idrovori,...

Alluvione: Conselice ancora allagata. “Acqua stagnante non pulita ... il Resto del Carlino

Serviranno ancora diversi giorni a liberare diverse abitazioni invase dall’acqua a Conselice, in provincia di Ravenna, dopo le esondazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna. E per questo, dati anche ...I libri ancora fradici sono esposti in un mercatino all'esterno dell'esercizio commerciale (invaso dall'acqua), in vendita ad un prezzo simbolico. "Vogliamo ricominciare così, diversamente non ...