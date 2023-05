(Di martedì 23 maggio 2023) L’influencere compagna del frontman dei Maneskin, Damiano David, è finita al centro di un polverone social. Tutto è partito con un post sudove la ragazza ha condiviso con i fan la disavventura che l’ha vista protagonista. Post che però non tutti hanno gradito e i commenti deglinon si sono fatti attendere.a Pechino Express 2023 con Federippi: chi è, età, malattia, Damiano dei Maneskin, foto eIl post difinito al centro della polemica Al centro del contendere, un post delladove la stessa ammetteva la propria confusione circa l’acquisto di alcuni: “la faccia di una persona che oggi ha ...

Per lo spettacolo del 17 maggio al Teatro Morlacchi sarà possibile prenotare ia partire ... Il rosso rimanda al sangue, all'amore, al potere, anzi spesso l'amore sicon il potere e ...Per lo spettacolo del 17 maggio al Teatro Morlacchi sarà possibile prenotare ia partire ... Il rosso rimanda al sangue, all'amore, al potere, anzi spesso l'amore sicon il potere e ...Per lo spettacolo del 17 maggio al Teatro Morlacchi sarà possibile prenotare ia partire ... Il rosso rimanda al sangue, all'amore, al potere, anzi spesso l'amore sicon il potere e ...

Confonde i biglietti aerei e si sfoga in lacrime su Instagram: Giorgia Soleri travolta dagli haters Il Corriere della Città

Giorgia Soleri è molto attiva sui social e ai suoi follower racconta praticamente tutto ciò che fa e che le succede nella vita. Nell’ultimo post che ha pubblicato, ha ...Al post seguono decine e decine di commenti polemici. Solo Elisa, la cantante, manda un emoticon sorridente, gli altri follower sono per lo più imbestialiti: "Una persona che non ha bisogno di imparar ...