La Sicilia è tra le destinazioni più cool del 2023: a dirlo è una tra le più prestigiose testate americane dedicate ai viaggi leisure , CondèTraveller . Clima e mare splendidi, enogastronomia d'eccellenza e bellezze storico artistiche ne fanno una delle mete più desiderate dai viaggiatori di tutto il mondo. Seguendo i criteri ...Si è svolto presso ilBistrot di Milano My Beauty Brunch, l'evento Sperlari in partnership con Vanity Fair Italia per il lancio della campagna "Simply Beautiful!" realizzata all'insegna del riposizionamento di ...'In effetti, il pranzo preferito della Wintour, quandoaveva trasferito gli uffici al 1 World Trade Center, era una bistecca e insalata caprese senza i pomodori, del vicino ristorante Palm'...

Condé Nast presenta Vogue Rail, la collaborazione editoriale estiva tra Vogue Italia, Francia, Spagna e Germania WIRED Italia