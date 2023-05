Concorso Comune di Santa Marinella | 1 Posto da Specialista

(Di martedì 23 maggio 2023)pubblico, per la copertura di 1diin attivita’ tecnico – amministrative E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1con profilo professionale «in attivita’ tecnico – amministrative» – area funzionari ed elevata qualificazione del nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro 2019/2021 (ex categoria D) a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl bando integrale e' reperibile sul sito internet deldi- Amministrazione trasparente - Sezione bandihttps://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/urlUR033.sto?DB NAME=n1200865&N odoSel=23 Tel. ...

... per conto del, della mostra mercato che annualmente viene organizzata con grande passion e ... Meo Modo ha conquistato il prestigioso premio Heroic Olive Growing Award nell'ambito del......seconda edizione di YouTube Works Di seguito le campagne vincitrici per le 6 categorie di: ... "Campagne molto diverse tra loro, che hanno inuna bellissima creatività, ma anche un ...36 su postonella stessa classe die su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su postoper un'altra classe di ...

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di ... Comune di Cuneo

Intanto il Comune si prepara a indire un concorso di idee per rivedere l’intero centro cittadino, dall’Albula fino alla zona faro passando per piazza Giorgini. Il bando Il bando dovrà essere pronto ...Girifalco – Si terrà domani, alle 10 nel Museo dell’Arte Contadina a Girifalco la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso ‘Insieme per la legalità’. Ospiti della manifestazione, p ...