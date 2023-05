Concerto Tananai 2023 a Roma all’Auditorium | ecco quando e costo biglietti

(Di martedì 23 maggio 2023)in tour,le date e ildeideidel nuovo live, dopo il sold out della tournée invernale. Dopo Sanremoil suo successo è arrivato alle stelle. In molti si sono ricreduti e chi lo apprezzava già da prima ha sicuramente scoperto un altro lato di questo artista. Stiamo parlando diche dopo i sold out ottenuti per le sue date nei palazzetti italiani, annuncia un altro live. Per quanto riguarda, il cantante si esibirà questa voltaParco della Musica Ennio Morricone il prossimo 25 settembre. Il tour nei palazzetti L’apprezzamento del pubblico nei confronti del cantautore di Tango, successo dello scorso Festival di Sanremo che ha fatto scroprire un lato melodico e ...

Le stelle sono sempre lì, prendi Madame che cita De André e, senza dubbio, Mengoni ehanno ... poi il Teatro Greco di Siracusa e l'Arena di Verona) e poi suoneranno ilche si sogna sin ...Con, invece, cosa bolle in pentola dopo il duetto al suoa Milano su 'Estate' 'Una canzone. Non sappiamo ancora quando uscirà. È solo uno dei tanti incontri musicali che abbiamo ...... ilgratuito voluto dall'artista, in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua ... Marco Mengoni con Elodie , Marracash e, Paola & Chiara con i Boomdabash , Rovazzi con Orietta ...

Tananai in concerto all'Auditorium Parco della Musica RomaToday

Nelly Furtado oggi: ritorno per la popstar canadese nel mondo della musica. Ha deciso di arricchire il suo repertorio con nuovi brani. News.Si definiscono i contorni di «Gigi - Uno come te», lo show di Raiuno con cui Gigi D'Alessio torna - a distanza di un anno - in onda da piazza del Plebiscito, cornice dei suoi ...