(Di martedì 23 maggio 2023) Mauriziovigilia di, finale di Coppa Italia, ha parlato a Sky Sport del momento che i viola stanno vivendo e delletecniche dei nerazzurri. Il match non è certamente scontato.? Maurizio, a Sky Sport nel corso del programma “Il Calcio è Servito” ha parlato della finale di Coppa Italia che si giocherà traa Roma (vedi articolo): «L’parte favorita perché letecniche sono, ma non è scontata quindi. La stagione di Vincenzo Italiano con lanon è iniziata bene ma poi il tecnico è stato bravissimo a correggere il tiro. La seconda parte ...

... uscito a pezzi dopo l'eliminazione in Champions contro l'. La squadra di Pioli occupa il ... Su Sky telecronaca affidata a Maurizioe Luca Marchegiani.... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Maurizio- Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ...con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Napoli vsore 18:0 0 ...... da parte dell', dalla UEFA Champions League. L'unico obiettivo perseguibile resta la ... Su Sky, invece, telecronista e seconda voce saranno Maurizioe Luca Marchegiani . Probabili ...

Compagnoni: «Inter, qualità superiori ma attenzione alla Fiorentina» Inter-News.it

Sabato 27 maggio, a partire dalle 10, presso la sala Benedetto XVI della curia arcivescovile di Cagliari (via monsignor Cogoni, 9), è previsto un incontro, durante il quale saranno raccontati i proget ...Rafael Leao è il principale dubbio di formazione per Milan-Inter di dopodomani, visto l’infortunio contro la Lazio. Sull’attaccante portoghese Compagnoni, ospite di Sky Sport 24, dà più no che sì. RIE ...