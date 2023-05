Commissione Antimafia | Chiara Colosimo di FdI è stata eletta presidente

Chiara Colosimo è stata eletta nuovo presidente della. I parlamentari dell'opposizione sono usciti dall'aula prima del voto, in segno di protesta dopo che il centrodestra ha deciso di sostenere la propria candidata sulla quale Pd, ...... la candidata del centrodestra per la presidenza dellaparlamentareresta Chiara Colosimo, e Pd e M5s minacciano di non partecipare al voto. La, isitutita il 2 marzo,..."Le polemiche di questi giorni sulla presidenza dellarischiano di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'istituzione delicata e importante per la nostra ...

La deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo è stata eletta presidente della Commissione Antimafia. I voti espressi in suo favore sono stati 29. Questa mattina Fratelli d'Italia aveva confermato i ...Il centrodestra ha deciso di andare avanti con la sua candidata nonostante gli appelli a trovare una soluzione che permettesse di superare le polemiche (ANSA) ...