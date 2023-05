“Colosimo? Un insulto a tutte le vittime di mafia | fa disonore al governo” | le parole del presidente dei familiari della strage di Bologna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Sull’elezione di Chiaracomecommissione Antisi esprime ildell’Associazione tra idelledi, Paolo Bolognesi: “È stata un’occasione persa, data anche la lettera che avevamo mandato noi associazione deidelledi stragi. La vicinanza dia Ciavardini (ex esponente dei Nar, condannato in via definitiva per laalla stazione di) è una cosa che crea un vulnus di credibilità a tutta la commissione Anti. Il fatto che questa persona sia eletta solo coi votidestra è un altro ...