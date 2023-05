Colosimo | “Con Ciavardini nessuna amicizia | l’ho solo incontrato in carcere I familiari delle vittime di mafia? Li invito qui | è casa loro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) “Io non ho. Ho semplicemente espletato, nelle mie funzioni di consigliere regionale (del Lazio, ndr), quello che mi era concesso e che era anche dovuto, cioè incontrare persone che sono state o sono detenute“. La neo-presidente della Commissione parlamentare anti, la deputata di Fratelli d’Italia Chiara, replica così aidiche si erano esposti contro la sua elezione al vertice dell’organismo per la suacon Luigi, terrorista nero (ex esponente dei Nar, i nuclei armati rivoluzionari) condannato in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna. “Conoscoesattamente come lo conoscono moltissimi altri eletti ...