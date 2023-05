Collovati | «Juve penalizzata poco prima del match contro l’Empoli? Situazione paradossale e vergognosa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Fulvio, ex difensore campione del mondo 1982, ha parlato della penalizzazione dellantus antusnews24 Fulvio, ex difensore campione del mondo 1982, ha parlato della penalizzazione dellantus in esclusiva antusnews24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.catapultata dal secondo al settimo posto a dieci minuti dall’inizio della partita. Come giudica questa? «E’. Qual è la verità dei tre gradi di giudizio: 10, 12 o 15 punti? Non si sa. Oltretutto la penalizzazione è arrivata in corsa e ha condizionato e falsato il campionato, come dice Mourinho. Queste sono le anomalie di una ...