Colleferro Ragazza 16enne “alza il gomito” fino a perdere i sensi Lei finisce in pronto soccorso La titolare del locale e la cameriera denunciate dai Carabinieri

Il tutto è successo l'altra sera, alle ore 22.30, al centro di. La, di 16 anni, mentre era in compagnia dei suoi amici, ha evidentemente alzato troppo il gomito ingerendo un bicchiere dietro l'altro. Prima di sentirsi male e accasciarsi al ...Il 5 settembre 2020 la vita del giovane Willy Monteiro Duarte viene spezzata a, ... Si avvicinano in quattro, arrivano nei pressi del gruppo di Willy e prendono di mira un, iniziando ...Poco prima era in compagnia di una, la quale si era ritirata verso valle perché stanca. Lì ... Roberto Testa aveva 34 anni ed era un ingegnere originario di, in provincia di Roma. ...

Colleferro. Ragazza ubriaca trasportata in ospedale: denunciate ... anagnia.com

I carabinieri denunciano cameriera e titolare del bar. Colleferro. Un gruppo di ragazzi hanno consumato troppe bevande alcoliche. Una di loro si è sentita male tanto che è stato necessario il suo rico ...La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso con un tasso alcolemico elevato. Immediato l'arrivo dei carabinieri nel luogo in cui la giovane aveva acquistato da bere ...