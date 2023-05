Cobolli Gigli | «La Juve sulle plusvalenze paga anche per tutte le altre società che non sono state ancora perseguite»

(Di martedì 23 maggio 2023) Giovanni, ex presidente dellantus, ha parlato a LaPresse dopo la sentenzabianconere Giovanni, ex presidente dellantus, ha parlato a LaPresse. PAROLE – «Laperleche non. Cicose che si capiscono poco, il fatto che Chiné abbia aumentato la pena in termini di punti richiesti senza ci fosse una ragione. Si continuano a perseguire i risultati della squadra mentre ci si dovrebbe concentrare ...

Giovanni, ex presidente della Juventus , commenta la penalizzazione di 10 punti al club bianconero: "Sulle plusvalenze paga anche per tutte le altre società che non sono state ancora perseguite".Lo ha detto l'ex presidente della Juventus, Giovanni, a LaPresse commentando la sentenza ai danni del club bianconero per la vicenda plusvalenze : 'Il capitolo tra l'altro non è ancora ...Riguardo al futuro societario in casa Juve, la redazione di ItaSportPress. It ha contattato telefonicamente in esclusiva Giovanni, ex presidente del club bianconero. Manterrebbe il medesimo assetto societario o apporterebbe cambiamenti window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_...

COBOLLI GIGLI: "ALLEGRI HA PROVATO A TENERE JUVE UNITA, MA NON HA DATO GIOCO" - Sportmediaset Sport Mediaset

E questo non puo' non aver influito sulla testa dei giocatori". Lo ha detto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, commentando a LaPresse la sentenza della Corte federale d'appello ...Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a LaPresse commentando la sentenza per il caso plusvalenze Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a LaPresse ...