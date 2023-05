CM Scommesse | il nostro terno sulla Liga | un cioccolatino | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-23 09:12:00 Arrivano conferme: Tre partite di, se posso io mi astengo quasi sempre dal parlare in spagnolo. Ma in questo caso si va al cinema o ci si prova con quello che il calendario ci offre. Il Barcellona che ha appena messo in cascina il campionato ha poi perso in casa contro la Real Sociedad segnando l’unico gol al novantunesimo. Oggi c’è il Valladolid che non è la Sociedad ma anche loro hanno un’urgenza da colmare, riuscire a tirarsi fuori dalla retrocessione, molto molto tosta. Le reti verranno fuori con ogni probabilità da una parte e dall’altra, chi vuole esporsi può farlo con l’1, io tento con il gol/over. Tornano i baschi della Real Sociedad di cui sopra e, sinceramente, contro questo avversario che in trasferta sa battere poco le ali (Almeria) e anche a questa quota non si può pensare troppo a lungo su quale carta ...