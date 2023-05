Clochard colpisce un vigile con una spranga | l' agente gli spara sette volte

Unha colpito un vigile con una spranga e l'agente gli ha sparato sette volte. Momenti di paura proprio davanti al Duomo di Napoli . Undi origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove diversi altricome lui da tempo trascorrono la ...Unha colpito un vigile con una spranga e l'agente gli ha sparato sette volte. Momenti di paura proprio davanti al Duomo di Napoli . Undi origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove diversi altricome lui da tempo trascorrono la ...Un senzafissa dimora di origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove diversi altricome lui da tempo ...

Napoli choc, clochard colpisce vigile urbano con una spranga e l'agente gli spara sette volte ilmattino.it

Un clochard ha colpito un vigile con una spranga e l'agente gli ha sparato sette volte. Momenti di paura proprio davanti al Duomo di Napoli. Un clochard di origine africana ha ...Aggressione in via Duomo questa mattina. Ferito un vigile urbano di 63 anni, portato all’Ospedale del Mare. Gli agenti dei caschi bianchi erano impegnati in un controllo.