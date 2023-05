Classifica Giro d’Italia 2023 | sedicesima tappa | Thomas riprende la maglia rosa | Almeida a 18” | Roglic annaspa Caruso 4°

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Lagenerale delha subito interessanti scossoni al termine della. Dopo due settimane in cui i big si erano marcati e in cui la graduatoria era basata quasi esclusivamente sulle due cronometro, finalmente i pretendenti alla conquista del Trofeo Senza Fine si sono fronteggiati a viso aperto lungo le salite del Trentino Alto Adige. L’arrivo in cima al Monte Bondone ha rimescolato completamente le carte e ha dettato il canovaccio in apertura di terza settimana. Bruno Armirail ha perso il simbolo del primato: il francese si è staccato a una decina di chilometri dal traguardo, cedendo lo scettro come ampiamente pronosticato alla vigilia. Una fiammata di Jay Vine ha fatto saltare il gruppetto dei migliori e proprio in quel frangente si è staccato ...