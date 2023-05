Clan dei Casalesi | pizzo a caseifici e minimarket | 10 arresti

(Di martedì 23 maggio 2023) Gli indagati commettevano estorsioni in nome deldeicon cadenza quasi quotidiana e non alle scadenze di Pasqua, Natale e Ferragosto, a piccole attività commerciali. Si presentavano agli imprenditori chiedendo il“per gli amici di Casal di Principe” o per “i carcerati”, ma si accontentavano anche di essere pagati in mozzarelle di

Pizzo per conto del clan dei Casalesi: 10 persone arrestate Il Meridiano News

Si presentavano agli imprenditori chiedendo il pizzo "per gli amici di Casal di Principe" o per "i carcerati", ma si accontentavano anche di essere pagati in mozzarelle di bufala e altri generi alimen ...Il gruppo di De Luca, in passato vicino al clan dei Casalesi, secondo l’accusa, non lesinava le attività criminali come il cosiddetto «cavallo di ritorno», riguardante la restituzione dietro compenso ...