Clamoroso Al Nassr | Cristiano Ronaldo vuole la cessione

(Di martedì 23 maggio 2023) La richiesta diall’Aldopo il trasferimento avvenuto durante il mercato di gennaio Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mundo Deportivo,avrebbe deciso di tornare in Europa al termine della stagione. Il fuoriclasse portoghese sarebbe infatti rimasto deluso dalle strutture a disposizione dell’Al. In caso di addio però, CR7 sarebbe costretto a risarcire la società per i restanti due anni di contratto. Una situazione piuttosto scomoda, ma che il portoghese potrebbe anche accettare pur di cambiare aria.

...recuperare per poter sollevare almeno un trofeo e scongiurare un flop che avrebbe del. ... Come vedere Al Tai - Alin diretta tv e in streaming La gara tra Al Tai e Al, in programma ...Allegri e Bonucci (LaPresse) - calciomercato.itHa della notizia delle ultime ore in ... In particolar modo, il tecnico della Juventus sarebbe finito nel mirino dell'Al, la compagine ...Il capitano dell'Argentina è a un passo dall'addio,, al Paris Saint Germain dopo due anni ... Messi sarebbe a un passo dall' Al Hilal , la squadra rivale dell' Alche pochi mesi fa ha ...

Dalla Spagna, clamorosa rivelazione su Ronaldo: "È rottura con l'Al-Nassr" Rompipallone

L’avventura di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr sembra non star soddisfacendo le aspettative dell’attaccante portoghese che aveva come obiettivo di questa nuova sfida solo quello di vincere. Stando a qu ...Cristiano Ronaldo non resite più e vuole lasciare l’Al-Nassr. Questo il titolo di Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, che descrive la situazione di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita a distanza di ...