Cig in deroga e una tantum agli autonomi

INMARGINALE CRESCE L'ORDINARIA La gestione dellaincontinua a mostrare valori del tutto marginali. Il confronto tendenziale con lo stesso trimestre del 2020 e del 2021 ...Sul tavolo anche la richiesta di politiche attive rivolte a 'lavoratori sospesi in Cigs eina zero ore di imprese aventi unità produttive ubicate in Puglia', ai 'lavoratori, iscritti alle ...Gentile lettore, la l. 205/2017, per coloro che hanno intrattenuto prima dell'accesso a Naspi periodi di contratto di lavoro subordinato a termine, richiede per l'accesso ad Ape sociale non soltanto ...

In pensione con l'Ape sociale, la cig in deroga vale per il requisito di anzianità la Repubblica

Lo stop ai pagamenti di tasse, contributi e multe arriverà almeno al 30 ottobre ma potrebbe estendersi al 20 novembre. Una sospensione generale interviene anche per le scadenze di procedimenti amminis ...(Lavoro) La cig in deroga coprirà il periodo che va dall'ottobre scorso alla fine di questo 2023. "Ora non ci sono più scuse – tira le somme la Fiom – il ministero e la Regione Toscana devono convocar ...