Cielo Plurale | a Milano la personale di Cetty Previtera curata da Giampiero Castiglione

(Di martedì 23 maggio 2023) Giovedì 25 maggio alle 18.00 si inaugura ‘’, ladiallo studio Il Gratta. La mostra è a cura diin collaborazione con Galleria Quam. Sarà visitabile fino al 25 giugno dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00 o su appuntamento. Il Grattaè in via P. Sottocorno 56 – info 02 49705563. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NO CAP, analisi di un fenomeno generazionale, la mostra da ONOFF, a Milano ExibArt

La mostra è a cura di Giampiero Castiglione in collaborazione con Galleria Quam. Sarà visitabile fino al 25 giugno dal mercoledì al venerdì ...Il secondo appuntamento della rassegna Femminile Plurale 2023 è con Moà. Appuntamento sabato 13 maggio 2023 al Teatro Solimene. “Moà” nasce da un’espressione di stupore verso la vita, ci riporta indie ...