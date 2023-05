“Ci devo pensare a fondo” | LeBron James distrutto | adesso parla di ritiro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) “capire se voglio continuare a giocare, ci“: proprio così, il miglior marcatore della storia della Nba sta pensando al. Unimmenso non basta ai Los Angeles Lakers per superare i Denver Nuggets e raggiungere le finali Nba. La sconfitta in gara 4 per 113 a 111 sancisce il 4 a 0 per i Nuggets, che approdano per la prima volta alle Finali: il team di Colorado corona una stagione perfetta, durante la quale ha perso soltanto 3 partite in tutta la post-season (una con Minnesota e due con Phoenix). Da segnalare l’ennesima prestazione magnifica di Nikola Jokic, grande protagonista della serata: mette a segno 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, chiudendo la serie con l’ottava tripla doppia dei suoi playoff. Con 40 punti, 10 rimbalzi ...