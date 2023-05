Chiara Ferragni | il top diventa un caso | «Adesso ho capito perché si vedeva una te**a» E i fan commentano così

(Di martedì 23 maggio 2023) Un passo sempre più vicini all'estate,come si è sempre più vicini a salutare, per questa stagione, maglioni e cappotti. Maggio è il mese di transizione...

E lo sa beneche nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video dove spiega ai suoi fan di aver indossato nei giorni precedenti un top bianco. Peccato che qualcosa è ...Corona: 'Con Fedez eci vediamo in tribunale. Mi hanno querelato' 'Diletta Leotta perfetta Tutta questa cellulite e grasso in eccesso sui social non c'è' Fabrizio Corona, la 'dieta' ...Ecco, cone Fedez quei piani si intrecciano, si confondono e diventano tutt'uno, indistricabili, fin dalle stories e dai post Instagram. I Ferragnez le lacrime se le asciugavano ...

La passione (professionale) di Fedez è Gigi Hadid. Ma Chiara Ferragni non sembra entusiasta... - Il video Open

E lo sa bene Chiara Ferragni che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video dove spiega ai suoi fan di aver indossato nei giorni precedenti un top bianco. Peccato che qualcosa è ...“Mi lamentavo che il top non stava sù, si vedeva una tetta. Poi scopro che l’ho messo in modo sbagliato, da deficiente”: è il fail di Chiara Ferragni, una di noi.