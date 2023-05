Chiara Colosimo eletta presidente tra mille polemiche. Perché

Il nuovo presidente dell' Antimafia è. E' stata eletta con 29 voti proprio nel giorno del ricordo della strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ...è stata eletta nuova presidente della Commissione Antimafia. Fortemente voluta dalla maggioranza e in particolare dal partito di appartenenza, Fratelli d'Italia, la parlamentare romana,...Quando tutto è finito, e la maggioranza ha votato per lei, quando ha vinto la Presidenza dell'antimafia con 29 voti,, deputata di Fratelli d'Italia , commenta l'appello che i familiari delle vittime di mafia e terrorismo rivolsero alle forze politiche a non votare per lei alla presidenza della ...

Home Economia urbana Antimafia: la romana Chiara Colosimo è stata eletta presidente, ma è polemica Il ricordo di Giovanni Falcone e la replica a chi le attribuisce un legame d’amicizia con l’ex Nar Lu ...Mauro D'Attis, deputato pugliese di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della Commissione Antimafia con 29 voti, insieme a Federico Cafiero de Raho, del Movimento ...