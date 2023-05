Chiara Colosimo | chi è la nuova presidente della Commissione Antimafia

A dirlo, subito dopo l'elezione di(FdI) alla presidenza della Commissione bicamerale antimafia , è Salvatore Borsellino , fratello di Paolo e fondatore del movimento Agende rosse. La ...'L'elezione dialla presidenza dell'Antimafia Rappresenta un segnale dei tempi, di questa stagione di normalizzazione di restaurazione '. Ad attaccare dopo l'elezione della fedelissima di Giorgia ...Nell'anniversario della strage di Capacidi Fdi è eletta presidente della Commissione antimafia tra polemiche feroci. Palermo divisa come mai prima d'ora: Alfredo Morvillo contro Maria Falcone e gli "impresentabili". ...

Antimafia, Chiara Colosimo eletta presidente: "Non ho amicizia con Ciavardini" TGCOM

Le opposizioni escono dall’Aula per protestare contro la deputata di Fratelli d’Italia, contro il cui nome si erano sollevate diverse associazioni. A pesare i ...Nell'aula di Palazzo Madama domani è prevista un'informativa dell’esecutivo sugli eventi in Emilia Romagna e nelle Marche: interverrà il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Il Governator ...