Chi firma gli attacchi anti-Russia a Belgorod

(Di martedì 23 maggio 2023) La scorsa notte la città russa diè stata colpita dadi droni e con una serie di post su Telegram, il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha affermato che «due case sono state colpite da droni nella città di Grayvoron», già luogo di un precedente attacco. Chi è stato? I volontari russi filo-ucraini alleati dell'esercito ucraino che sono coordinati dai servizi segreti di Kiev hanno rivendicato l’azione ama secondo fonti locali sarebbero state colpite anche le città di Antonovka, Kozinka e Gora-Podol. «Ci sono almeno otto i feriti nell'attacco -ha riferito il governatore- un gruppo di sabotaggio e ricognizione, unità del ministro della Difesa e di tutte le agenzie di sicurezza, sono entrate nella zona dell'attacco per portare a termine operazioni di combattimento per proteggere il nostro Paese. La ...

...e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto diha a ... Aiutaci anche con il tuo 5 per mille : nella dichiarazione dei redditie scrivi il codice ...con la morbidezza ci lavora da sempre è poi Baxter, soprattutto declinata nei pellami più ... Federica Biasi per GervasoniSamet , divano componibile, polifunzionale e configurabile. In due ...Questa piccola, grande impresa porta ladi Fabio Zaffagnini, che è un rocker, uno startupper ... Il modo più semplice per far incontrareha bisogno di aiuto evuole dare una mano. Perché ...