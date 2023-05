Chi finanzia Ultima Generazione La rivelazione di Sgarbi sugli eco vandali

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 maggio 2023) Gli attivisti disi sono presentati davanti a Palazzo Madama, sede del Senato, hanno gettato acqua sulla facciata e si sono cosparsi di fango per protestare contro il presidente Ignazio La Russa che li aveva invitati ad andare a spalare il fango in Emilia Romagna anziché imbrattare opere d'arte e monumenti per richiamare l'attenzione sulla crisi climatica. E' il secondo blitz dopo quello alla Fontana di Trevi. Il tema è stato dibattuto a “Tagadà”, talk pomeridiano su La7. Il critico d'arte Vittorioha condannato questi gesti: “Sonoci e punibili. Chi li compie però si sta rendendo conto di non essere popolare. Non è certo buttando il nero (carbone vegetale, nda) nella fontana di Trevi che ottieni il consenso. Sono impopolari, non creano simpatia”. Poi il sottosegretario al ministero ...