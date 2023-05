Chi era Franco Gatti | la moglie Stefania e il dolore per la morte del figlio Alessio

(Di martedì 23 maggio 2023)è stato uno dei quattro cantanti della band dei Ricchi e Poveri. Purtroppo si è spento all’età di 80 anni nella sua casa di Genova. Da tempo aveva deciso di lasciare il gruppo per motivi personali. Il cantante si è unito in matrimonio cone insieme avevano una figlia di nome Federica, laureata in Giurisprudenza. La loro vita è stata colpita dalladel, scomparso prematuramente all’età di 22 anni. Ildell’artista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Genova a causa di un cocktail fatale di alcol e droga avvenuta il 13 febbraio del 2013. “Dopo che mioè mancato – aveva rivelato l’artista – la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo ...

Con Lily - Rose abbiamo molto discusso suè come persona Jocelyn e la sua performance continua, ...serie dell'estate ma rispondendo nello specifico dell'articolo quello che c'è scritto per me...... nelle mie funzioni di consigliere regionale (del Lazio, ndr), quello che miconcesso e che... "Siamo con le associazioni dei familiari delle vittime di mafia e come loro sentiamo cheè alla ...... c'da stare tranquilli, lo avrebbe sposato". In casa sua, a Brooklyn, nella biblioteca del suo studio c'è un lungo scaffale dedicato ai suoi libri. "Da qui a qui, sono io", diceva aandava a ...

«Un gran lavoratore, si impegnava e voleva diventare capo turno»: chi era Nicholas Nanut, il giovane operaio … Il Piccolo

Politici, scrittori, giornalisti, intellettuali: sono in tanti gli appartenenti a un mondo che (sicuramente) non si può definire di destra a criticare ferocemente le modalità delle proteste al Salone ...Di chi si trattava Si trattava del figlio Cristian che era in studio con la fidanzata Melissa Monti. Entrambi diciassettenni, hanno condiviso sui social le foto della loro “vacanza milanese”. Paolo ...